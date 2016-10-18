Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, lig maçlarında oyuncularının gereksiz yere kart görmeme konusunda uyarılarda bulunurken, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Rajtoral hakkında yönetimin gereğini yapacağını belirtti. Kasımpaşa maçında görülen kırmızı kartlara yönelik konuşan Kartal, "Şimdi Abdulkadir Kayalı'nın iki tane kart olayı vardı. Bunlar ikili mücadeleden doğan pozisyonlardı. Bunlar futbolun içerisinden doğan, olabilecek kartlar. Bu kartlar normal ama Rajtoral Avrupa'da futbol oynamış, Avrupa kupalarında mücadele etmiş, böylesine üst düzey oyuncuların, sonuç ne olursa olsun hakeme itirazdan, futbolun dışındaki itirazlardan dolayı görülen kartlar takıma zarar veriyor. Bununla ilgili de yönetmelikle görüşülecek. Gerekirse de ufak bir ceza verilecek. Bu böyle bırakılmayacak. Ancak Abüdlkadir Kayalı'nınki tamamen topa müdahale etmek üzereyken kart gördü. Doğrudur, gösterilen iki kartta doğrudur. Bizler 9 kişi 1 puan aldık, inşallah bundan sonra da bu tip kartları görmeden sahada 11 kişi kalarak en iyi mücadelemizi veririz" şeklinde konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek