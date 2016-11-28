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İsmail Kartal şanssızlıktan yakındı

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda sahada yaşanan şanssızlıkların takımın kazanmasını etkilediğini söyledi.

İsmail Kartal şanssızlıktan yakındı

28 Kasım 2016 19:15

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kaybeden ve ligde 12 maçta 11 puan toplayarak düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Gaziantepspor’da gözler ligin 13. haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçına çevrildi. Celal Doğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar zorlu mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda takım olarak büyük şanssızlık yaşadıklarına dikkat çekti.

“Karabükspor maçında mutlak galibiyet hedefliyorduk”
Karabükspor maçına iyi hazırlanıp mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirten İsmail Kartal, “Karabükspor maçına mutlak galibiyet hedefleyerek hazırlandık. En azından puanla döneceğimizi ümit ediyorduk. Hafta içi takımın çalışması ve özverisi Karabük’ten puanla döneceğimiz güveni vermişti. Maç ortada başladı ve dengeli bir oyun vardı. Kaptırdığımız bir toptan dolayı ilk golü yedik. Maçta karşı karşıya pozisyon bulup değerlendiremedik. Hemen arkasından kırmızı kartla eksik kaldık. Penaltı golünü de yedikten sonra oyuncularımızın morali düştü. Son haftalarda futbol adına yaşanabilecek bütün şanssızlıkları yaşıyoruz” dedi.

“Akhisar ile final maçına çıkıyoruz”
Hafta sonu saha ve seyirci avantajını kullanarak Akhisar maçında mutlak galibiyet hedeflediklerini vurgulayan İsmail Kartal, “Akhisar Belediye maçı bizim için final niteliğinde bir mücadele özelliği taşıyor. Bu mücadeleye mutlak galibiyet ve üç puan hedefiyle çıkacağız. Hafta içi Osmanlıspor ile kupa maçı oynayacağız bu mücadeleyi de düşünüyoruz ama bizim asıl hedefimiz hafta sonu oynayacağımız Akhisar Belediye maçıdır. Bu mücadeleye oyuncularım çok iyi hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Yaşanabilecek bütün şanssızlıkları yaşıyoruz”
Son haftalarda kaçırdığı gollerle eleştirilen Daniel Larsson’un performansının sorulması üzerine İsmail Kartal, “Her maçta top kaptıran ve gol kaçıran oyuncuları değerlendirirsek bir yere varamayız. Sonuçta hepsi bizim oyuncularımız hatalar mutlaka olacaktır. Oyuncularımızın eksikleri mutlaka olacaktır. Larsson disiplinli bir oyuncu o nedenle tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son haftalarda sahada büyük şanssızlıklar yaşadıklarını dikkat çeken İsmail Kartal, “Sakatlık, penaltıdan yenilen goller, kırmızı kartlar olmak üzere futbol adına ne kadar şanssızlık hepsini yaşıyoruz. İnşallah Akhisar maçı kırılma maçı olur ve üç puanla ayrılıp hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu ederiz” diye konuştu. 

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek

Etiketler: Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal


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