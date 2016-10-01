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İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maça göre Bursaspor karşısında kadroda revizyona giderek 3 değişikliğe gitti.

İsmail Kartaldan 3 değişiklik

01 Ekim 2016 19:29

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maça göre Bursaspor karşısında 3 değişiklik yaptı. İsmail Kartal, deplasmandaki Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan kaleci Gökhan Değirmenci, İlhan Parlak ve Larsson'un Bursaspor maçında yedek tuttu. Bu oyuncuların yerinde kalede yeni transfer İtanje'ye ilk 11'de şans verirken, sağ kanatta Larsson'un yerine Davy Angan'a şans verdi. Tecrübeli teknik adam sol kanatta ise geldiği günden bu yana düzenli forma şansı bulamayan Evans Kangwa forma giydi. Gaziantepspor'da Orkan Çınar, Muhammed Fatau ve Bruno Mota ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Charles Itanje ilk kez
Kırmızı-siyahlı ekip'de Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Charles Itanje ilk kez Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından Bursaspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Kaleci Gökhan'ın geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında yediği hatalı goller sonrası tecrübeli teknik adamın böyle bir tercih yaptığı öğrenildi.

Kadro yabancı ağırlıklı
Kırmızı-siyahlı takım, Bursaspor karşısında yabancı ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti. Yabancı oyunculardan Itanje, Angan, Ghilas, Hintum, Kangwa, Rajtoral ve Kolar Bursaspor maçında sahada ilk 11'de yer alırken Türk oyunculardan sadece Abdulkadir, Elyasa, Barış ve Muhammed ilk 11'de şans bulurken, 7 yabancı futbolcu da forma giydi. 

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek

Etiketler: gaziantepspor, İsmail Kartal


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