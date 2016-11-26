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İsmail Kartal'ın penaltı isyanı

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakibe veriliyor aynı pozisyonda bize verilmeyen bir penaltı var" dedi.

İsmail Kartalın penaltı isyanı

26 Kasım 2016 16:31

Gaziantespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gaziantepsor Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Kartal, "Kaptırdığımız bir toptan rakip faydalandı güzel bir vuruşla öne geçti. Ama daha sonra oyunda dengeyi bulduk. Ghilas ve Larsson final paslarında iyi olabilselerdi, beraberliği ya da 2-1 öne geçebilirdik. Ardından bir kırmızı, kart 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra oyundaki tempomuz düştü. Rakip daha fazla moral bulunca penaltı golüyle öne geçti" diye konuştu.
İkinci yarıda penaltılarının verilmediğini belirten Kartal, "Rakibe veriliyor aynı pozisyonda bize verilmeyen bir penaltı var. Kırmızı kartında biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bugün 11'e 11 oynasaydık bugün buradan en kötü bir puan alabilirdik" şeklinde konuştu. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: İsmail Kartal


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