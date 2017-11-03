İsmail Özbayraktar: 'İstanbul Maratonu, Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu'

Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, yapılacak olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu için İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İstanbul Maratonu’nun Altın kategoride koşulduğunu belirten Özbayraktar, “Altın kategoride olabilmesi için belirli sayıda elit atletin bu maratona katılması gerekmekte ve biz bütün kriterleri yerine getiriyoruz. Çekişmeli bir müsabaka olacak. Biz bu maratonda bir parkur rekoru bekliyoruz. İstanbul Maratonu Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu. Katılımda her sene bir artış var. Özellikle 10, 15 ve 42 km’lerde çiftli koşularda büyük bir artış var. Bu artıştan dolayı 15 km’lik parkurumuzun bitiş alanını Yenikapı’ya taşıdık” ifadelerini kullandı.

“Maratona 86 elit atlet katılacak”

Maratona katılacak elit atlet sayısının 86 olduğunu söyleyen İsmail Özbayraktar, “Çıkışlarımızı her zaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 300 metre gerisinden yapıyoruz. Bu sene katılımdan dolayı 10 km İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde sonlanırken, 15 km’lik koşu ise Yenikapı’da sonlanacak” şeklinde konuştu.

“Organizasyonların bir dili olmalı”

Böyle büyük organizasyonların her zaman bir dili olması gerektiğini belirten Özbayraktar, “2 sene önceki maratonda 'kadına şiddete dur' sloganını kullanmıştık. Geçtiğimiz sene bu vatanın sahipsiz olmadığını gösteren kahraman halkımız ve 15 Temmuz Şehitleri için koştuk. Bu sene ise bizim çok özel varlıklarımız olan çocuklarımız için koşacağız. Hep beraber çocuklarımızın geleceği ile alakalı bir söylemimiz olacak” diye konuştu.

“Her zaman yeniliklere uyarak hareket ediyoruz”

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin yeniliklerine her zaman uyduklarını ifade eden Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim maratonumuz altın kategoride koşulan bir maraton. Bu doğrultuda su sünger istasyonları, ambulanslar ve sağlık çalışanlarının konumlandırılması gibi tüm hizmetlerde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) vermiş olduğu bütün kriterleri yerine getiriyoruz. Biz bu duruma sadece spor olarak değil sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. 9, 10 ve 11 Kasım'da fuarımız olacak. Bunu çok önemli bir yenilik olarak gösterebiliriz. Avrasya Gösteri Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarınında katılacağı ve 3 gün sürecek bir fuar olacak. İnşallah kazasız belasız bu organizasyonu tamamlarız.”

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort