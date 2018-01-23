İsmail Özbayraktar: 'Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz'

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir geceye davetliyiz, bir ödül layık görüldü ve bundan dolayı mutluyum. İBB ailesi olarak çok büyük bir aileyiz ve birçok dalda hizmet veriyoruz. Biz de spor namına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İdealist arkadaşlardan oluşan bu ekipte güzel şeyler yapılıyor. Bütün çalışanlarımız adına alıyoruz bu ödülü. Ödül almak, ödül vermekten daha heyecanlıymış. Bizim adımıza bir ilk oldu. İnşallah 2018 daha güzel geçer bizim adımıza. Planlamalarımızı doğru yapmaya çalışıyoruz. 2028 hedefimizde ‘Suya adını yaz’ projemiz var. 2028’de inşallah Olimpiyat şampiyonu çıkartabileceğimiz, yüzmeyle başlayacağımız ve diğer branşlarla devam edeceğimiz akademik çalışmalarımız var. Arkadaşlarımızla bunun altyapısını oluşturuyoruz. Bunun dışında ulusal ve uluslararası birçok organizasyona imza atıyoruz. Türk insanının daha çok sporla iç içe olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın