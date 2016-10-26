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İsmet Arzuman: 'Eskişehirspor profesyonel davranmadı'

Konuk ekibin sahadan çekilmesiyle gündem oluşturan Göztepe - Eskişehirspor maçını değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem İsmet Arzuman, müsabakanın hakemi Serkan Tokat’ın iki takım için de kötü bir maç yönettiğini söyledi. Eskişehirspor’un sahadan çekilmesini profesyonelce bulmayan Arzuman, “Keşke başka bir şekilde protesto etselerdi” dedi.

İsmet Arzuman: Eskişehirspor profesyonel davranmadı

26 Ekim 2016 10:36
İsmet Arzuman: 'Eskişehirspor profesyonel davranmadı' - Tıkla İzle

FIFA kokartlı eski hakem İsmet Arzuman, TFF 1. Lig'de pazar günü oynanan ve son dakikalarda konuk ekibin sahadan çekilmesiyle gündem oluşturan Göztepe - Eskişehirspor maçında yaşananları yorumladı. Gergin geçen karşılaşmayı televizyondan takip ettiğini söyleyen Arzuman, Eskişehirspor’un sahadan çekilmesine anlam veremediğini ifade ederek, “Alpay’ın oyunculuğunu da biliyorum, müsabakalarını da yönettim. Gerçekten üzücü bir durum. Sahadan çekilmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Türk futbolu adına üzücü bir olay. Olay 90+2’de oldu zaten. Kendilerine göre mutlaka haklı sebepleri vardır ama haklıyken haksız duruma düşmek böyle bir şey” şeklinde konuştu.

“Keşke başka şekilde protesto etselerdi”

Futbolun hatalar oyunu olduğunu dile getiren Arzuman, “Hakemler her zaman hata yapıyor. Müsabakanın hakemi maçın genelinde iki taraf için de başarılı bir maç yönetmedi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), keşke bu iki güzide takımın maçına daha tecrübeli bir hakem verseydi. Bereket maçın sonunda Eskişehirspor’un çekilmesiyle beraber daha kötü olaylar olmadı. Çünkü futbolular da birbirlerine karşı hareketlere başlamışlardı. Sahadan çekilmelerini çok gereksiz buluyorum. Keşke başka şekilde protesto etselerdi” diye konuştu.

“Böyle bir olay hatırlamıyorum

Türkiye’de daha önce böyle bir olayı hatırlamadığını da kaydeden bir dönemin usta hakemi, “Bir tek Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hatırlıyorum. Fenerbahçe antrenörüne bir şey atılmıştı ve takım çekilmişti. Burada biri galip gelecek. Bu oyun, hakem hata yapacak, kaleci hata yapacak, oyuncu hata yapacak... Alpay, Semih penaltı kaçırdığında takımı çekseydi o zaman. Semih’in penaltı kaçırması çok az bir ihtimal ama bu hatalar kabul edilebilir olacak. Futbolun dünyada sevilmesinin nedeni bu zaten” ifadelerini kullandı.

“Profesyonelce değil”

“Bir takım böyle sahadan çekilemez” diyen İsmet Arzuman, “Bunu Avrupa’da da izliyorlar çünkü artık. ‘Türkiye’de maç tatil edildi çıkan olaylar nedeniyle’ deniyor. Ne olayı, hiçbir olay yok. Bunun izahı da çok zor. Sonuçta biz ülke olarak puan kaybediyoruz” dedi.
Eskişehirspor’un muhtemelen 3-0 hükmen mağlup kabul edileceğini ve 3 puanının da silineceğini anlatan Arzuman, “Profesyonelce bir davranış değil. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Eskişehirspor, rakibine 6 puan kaybetti. Eminin Alpay da şuan üzülüyordur” diye konuştu.

“Futbol anayasası gerekiyor”

MHK’nın çok kısa sürede değiştiğini bunun da Türk hakemleri için şanssızlık olduğunu savunan Arzuman, “Bizim en büyük eksikliğimiz futbol anayasamızın olmaması. Bu futbolcu için de, hakem için de, antrenör için de geçerli. Bu cezaların kişilere göre olmaması lazım, herkesin bu anayasaya göre hareket etmesi lazım. Hakemler ne şekilde yükselecek, cezalar nasıl olacak bunların belirlenmesi lazım. Baştan beri bu konuda ısrar ediyorum. Umarım yetkililer gereken çalışmaları yapar” dedi.

“Hakemler sezona kötü başladı”

Hakemlerin yeni sezona çok kötü başladığı yorumunu da yapan Arzuman, “Bu kadar olanak sağlanıyor. Bu eğitimlere rağmen bu sonuçların olması sevgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor bunu bende çözmüş değilim. Her maçta verilen, verilmeyen kararlarla kendilerini zorda bırakıyorlar. Futbol kamuoyu da bununla meşgul oluyor. Zaten çok iyi bir seviyede gitmiyoruz milli takım düzeyinde de takımlar düzeyinde de. Hiçbir hakem hata yapmak için çıkmaz, hata yapınca en çok o üzülür, ailesi üzülür. Herkesin birbirine samimiyetle, sevgiyle bakması lazım. Yoksa daha kötü sonuçlar elde edebiliriz” açıklamasını yaptı. 

Ali Gözeten - Halil Karahan
İZMİR 


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