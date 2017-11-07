İsmet Güral: Her türlü desteği vereceğim, yerli otomobil Kütahya’da üretilsin

Oluşturulacak tüm çalışmalara destek vereceğini belirten Güral, Kütahya’nın büyük şehirlere ve limanlara eşit mesafe uzaklıkta olduğunu ve bu sebeple yatırımcılar açısından da bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekti

Kütahya'nın hali hazırda 5 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğuna dikkat çeken İsmet Güral, özellikle Altıntaş Zafer OSB’nin henüz kurulma aşamasında yol aldığını dile getirdi. İsmet Güral , buraya kurulacak böyle bir fabrikanın sadece Kütahya’ya değil Afyonkarahisar ve Uşak illeri açısından da önem arz edeceğini ifade etti.

Kütahya’nın gerek altyapı, gerek iş gücü, gerekse havalimanı, hızlı tren projeleri ve karayolu ulaşımı açısından son derece yatırıma elverişli olduğunu anımsatan İsmet Güral, ”Kütahya’da öncelikle valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız tarafından bu konuda birliktelik sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bu birlikteliğin sağlanmasına ben de her türlü katkıda bulunmaya hazırım" diye konuştu.

Hüseyin Efe

