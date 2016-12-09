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İsmet Sezgin için Meclis'te resmi tören düzenlendi

Eski Meclis Bakanı ve Bakanlardan İsmet Sezgin için TBMM'de resmi tören düzenlendi.


09 Aralık 2016 11:37

Eski Meclis Başkanı ve Bakanlardan İsmet Sezgin, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde vefat etmişti. 88 yaşında vefat eden Sezgin için TBMM'de resmi tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Saygıdeğer Meclis Başkanım, sayın başbakanlar, sayın siyasi parti genel başkanları, değerli milletvekilleri, değerli hazirun. Bugün burada siyasetin İsmet ağabeyini ebedi yolculuğuna uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Allah'tan rahmet dilerim. Başta yakınları olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Siyasetin duayen isimleri vardır. O isimleri anlamadan, siyaseti, devlet yönetimini, bütün bunların tarihini eksik anlatmış olursunuz. İşte İsmet Sezgin siyasetin böyle bir simasıydı. Bir siyaset ve devlet adamı olarak Türkiye'nin yakın tarihinde hep var oldu. Daha ilk gençlik yıllarından itibaren cemiyet insanı kimliği ön plana çıktı. Millet, 1950'de tercihini Demokrat Parti yönünde kullandı, İsmet Sezgin de halkın teveccüh gösterdiği siyaset kadrosunda yer aldı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:
"Daha 27 yaşındayken Aydın Belediye Başkanı oldu. Halka hizmetin bedelini, fikirlerinin bedelini 27 Mayıs 1960'daki darbe sonucunda arkadaşları gibi hapis yatarak ödedi. Darbe sonrası yine Adalet Partisinin kuruluşunda yer aldı, Aydın milletvekili oldu, Gençlik ve Spor, Maliye Bakanlığı yaptı. 12 Eylül'den sonra bu defa Doğru Yol Partisinde görev aldı. İçişleri Bakanlığını yürüttü, başbakan yardımcısı oldu. Ardından TBMM başkanı seçildi. Siyasetin İsmet ağabeyi, siyasetin inişli çıkışlı yollarında mücadelesini hiç ama hiç eksiltmeden sürdürdü. Aydınlı ismet ağabey kimliğini hiç kaybetmedi. Ciddi ama çatık kaşlı olmayan bir siyasetçi, devlet adamıydı. Siyaseti ülkeye ve millete hizmet fırsatı olarak gördü. İkili ilişkilerde nezaketi, samimiyeti siyasi rakiplerince bile daima takdir gördü. Bugün emri hak vaki oldu. Siyasetin İsmet ağabeyi, 88 yaşındaki ömrünün ardından gök kubbe altında hoş bir seda bırakarak dostlarının arasından ayrılıyor."  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: İsmet Sezgin, tbmm


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