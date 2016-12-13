Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Yoklama ile başlayan toplantıda 31 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin çoğunluğu oy çokluğuyla kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Aralık ayı ilk birleşiminde gün maddeleri görüşüldükten sonra ek gündem olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM eski Başkanlarından Aydınlı İsmet Sezgin’in isminin memleketinde yaşatılması konusu görüşüldü. Oy birliği İsmet Sezgin’in heykelinin yapılması ve Efeler ilçesi Bayındırlık Bulvarı’na isminin verilmesi kararı alındı.