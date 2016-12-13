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İsmet Sezgin’in ismi Aydın’da yaşatılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz başkanlığında yapıldı.

İsmet Sezginin ismi Aydında yaşatılacak

13 Aralık 2016 17:52

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Yoklama ile başlayan toplantıda 31 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin çoğunluğu oy çokluğuyla kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Aralık ayı ilk birleşiminde gün maddeleri görüşüldükten sonra ek gündem olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM eski Başkanlarından Aydınlı İsmet Sezgin’in isminin memleketinde yaşatılması konusu görüşüldü. Oy birliği İsmet Sezgin’in heykelinin yapılması ve Efeler ilçesi Bayındırlık Bulvarı’na isminin verilmesi kararı alındı.


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