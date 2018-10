İsmet Uçma: 'Türkiye'de ekonomik terör ve fırsatçılar var'

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Ordu tanıtım günlerinde İstanbul'da yaşayan Ordulular 'Ordu Burada' sloganı ile bir araya geldiler. Ordu yöresinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte kendisi de aynı zamanda Ordulu olan Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ordu tanıtım günleri İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Ordu yöresine ait bir standın kurulduğu tanıtım günlerinde ; Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti İBB eski Grup Başkan Vekili Temel Başalan, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda Ordulu vatandaş katıldı.

"Ekonomik terör saldırısı varken 3 kuruşluk ürünü 7 kuruşa satmaya çalışanlara sözümüz olacak"

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsmet Uçma, "Bende Ordulu bir kardeşinizim. Ordu bizim doğduğumuz ata topraklarımız. Ordulu hemşehrilerimiz her zaman üreten ve devletinin milletinin yanında olan vatanseverler olmuşlardır. Sizlerle bu anlamda her zaman gurur duyuyorum. Ekonomi ile ilgili soru soran kardeşlerim oluyor. Bir taraftan çok uluslu ekonomik terör saldırısı altındayız ve diğer taraftan da içerideki bütün ihanet şebekeleri ile mücadele etmekteyiz. Döviz kuru dalgalanmasını bahane ederek fırsatçılık yapanları hepimiz görüyoruz. Ham maddesinin döviz ile alınan ve kur farkını bir şekilde etiketlere yansıtmak zorunda kalanlar oluyor. Bu işi fırsata çevirmeden yapanlara söyleyecek söz olamaz. Ham maddesi ve üretimi ülkemizde üretilmesine rağmen sözde belli başlı bahaneleri ortaya koyarak 3 kuruşluk ürünü 7 kuruşa satanlara söyleyecek sözümüz olacaktır. Vatanını, milletini devletini seven her bir vatandaşımız dün olduğu gibi bugünde ülkemizin kalkınması için istihdamı için hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız" dedi.

"İstanbul'da ortalama 700 bin nüfusumuz var"

Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu, “700 bine yakın nüfusumuz var. Federasyon olarak yaklaşık 352 derneğimiz bulunmaktadır. Ordu ilimizi söz yerinde ise İstanbul'a taşımış bulunmaktayız. Farklı vilayetlerden insanlara Ordu'nun değerlerini anlatarak kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz” dedi. Amaçlarının genç nüfusa Ordu'yu yaşatmak olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Büyükşehir olduktan sonra 3 yıldızlı otel sayımızı yaklaşık 7'ye çıkardık. Yeşille denizi birleştiren nadir vilayetlerden biriyiz. Yapılan bu son tanıtım günlerinde ise hem Yenikapı'da hem de Maltepe'de birincilik elde ettik” diyerek cümlelerini tamamladı.