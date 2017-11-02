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İsmet Yılmaz: 'Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olarak sorumluluk almaya hazır'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığına ilişkin sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

İsmet Yılmaz: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olarak sorumluluk almaya hazır

02 Kasım 2017 20:44

Bakan Yılmaz, UNESCO’nun temel görevini yerine getirecek, üye devletlere daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve çalışmalarının daha anlamlı ve hedef odaklı kılınması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te 2017-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığı açıklanan Türkiye adına, UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda "Ulusal Beyan"da bulundu. Kurulda konuşma yapan Bakan Yılmaz, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığına ilişkin sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

UNESCO'nun uluslararası kanunların benimsenmesi ve uygulanması yoluyla, kültür alanında küresel otoriteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bakan Yılmaz, kültürel mirasın korunması ve tahrip olan kültürel varlıkların restore edilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük yaptığını söyledi.

UNESCO’nun bugün karşılaşılan bazı güçlüklerin üstesinden gelebilecek özel konumda bulunduğuna inandıklarını kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin UNESCO’nun çabalarına daha fazla destek vermek amacıyla 2017-2021 yılları arasındaki dönem için Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığını koymaya karar verdiğini söyledi.
Türkiye’nin, Yürütme Kurulu üyesi olarak sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Karşılaşacağımız güçlüklerin üstesinden kararlılıkla gelmeye ve yeni genel direktörümüzün rehberliğinde hep birlikte çalışmaya hazırız. UNESCO’nun güçlü yönlerini, hep beraber, daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. 

Tansu Sarıtaylı
 

 

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