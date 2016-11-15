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‘İsmin FETÖ listesinde’ dediler, 470 bin TL’sini aldılar

Şanlıurfa’dan telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, adının FETÖ/PDY listesinde bulunduğuna ikna ettikleri 70 yaşındaki S.A.’nın 470 bin TL’sini alırken, son işlerinde polisin devreye girmesiyle yakalandı.


15 Kasım 2016 13:51

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Manisa’da yaşayan S.A.’yı telefonla arayan dolandırıcılar H.A. ve M.K., kendilerini savcı olarak tanıtıp, isminin FETÖ/PDY yapılanması içerisinde geçtiğini belirterek, adının silinmesi için S.A.’dan çeşitli zamanlarda yüklü miktarlarda para istedi. Dolandırıcılara inanan S.A., toplamda 470 bin TL’sini şahıslara kaptırdı.

Uyanık komşu evi satılmaktan son anda kurtardı
Evini de satışa çıkaran S.A.’nın durumundan şüphelenen komşusu, S.A.’yı ziyaret ederek evini neden sattığını sordu. S.A.’nın dolandırıldığını anlayan komşusu, hemen polise haber verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, senaryoya dahil olarak, S.A.’dan hiçbir şey olmamış gibi davranmasını, evi sattığını ve parayı teslim etmek için dolandırıcıları Manisa’ya davet etmesini istedi. S.A.’nın daveti üzerine Manisa’ya gelen dolandırıcı H.A.’yı takibe alan polis ekipleri, zanlıyı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir evde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.A., Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, S.A.’dan bugüne kadar dolandırdıkları 470 bin TL’yi işbirlikçisi M.K.’ya verdiği öğrenildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile de irtibata geçen Manisa polisinin, dolandırıcılık zanlısı M.K.’yı arama çalışmaları sürüyor. 

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın
 

Etiketler: fetö


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