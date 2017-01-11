Şirket olarak e-ticaret sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Baş, “Şirketimiz 2011 yılında kuruldu; ancak markalaşma ve fuarlaşma konusunda daha yeni yeni adımlar atıyoruz. Sadece internet üzerinden ve GROS marketlere tedarikçi olarak çalışıyoruz. E-ticaret, artık piyasada en çok tercih edilen alışveriş şekli. İnsanlar oturdukları yerden alışveriş yapabiliyor ve bu sayede boşta kalan vakitlerinde diğer işlerini halledebiliyor" diye konuştu.



İnsanların yaşam alanlarına renk katacak ürünler tasarladıklarını belirten Baş, konuşmasına şöyle devam etti, "Saklama üniteleri, kitaplık, çalışma masası, gardırop, bilgisayar koltuğu gibi uygun ve kaliteli ürünler üretiyoruz. Amasya Merzifon’daki fabrikamızda üretilen bu ürünleri e-ticaret üzerinden müşterilerimize sunuyoruz. Müşterimizin bizden aldığı herhangi bir ürünü aynı gün kargoya veriyoruz. Müşterimiz bu sayede ertesi gün o ürünü teslim alıyor"



Baş son olarak, "2017'de hedefimiz hem e-ticaret ortamında hem de toptan pazarda büyümeyi 2016’ya göre yüzde 30 ile yüzde 40 oranında arttırmak. O yüzden bu fuara katılmak bizim için çok önemli. İlk gün olmasına rağmen güzel ve verimli sonuçlar alıyoruz. İSMOB'un gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.