Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » "İSMOB mobilya sektöründe önemli bir yere sahip"

"İSMOB mobilya sektöründe önemli bir yere sahip"

İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), TÜYAP Fuarcılık ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) işbirliğinde bu yıl 13. kez düzenlendi. 1000'den fazla markanın katıldığı fuara bu yıl ilk kez katıldıklarını belirten DOVİ (Ofis Bazaar) sorumlusu Bünyamin Baş, İSMOB'un yurtiçi ve yurtdışında mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

&quot;İSMOB mobilya sektöründe önemli bir yere sahip&quot;

11 Ocak 2017 15:25
"İSMOB mobilya sektöründe önemli bir yere sahip" - Tıkla İzle

Şirket olarak e-ticaret sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Baş, “Şirketimiz 2011 yılında kuruldu; ancak markalaşma ve fuarlaşma konusunda daha yeni yeni adımlar atıyoruz. Sadece internet üzerinden ve GROS marketlere tedarikçi olarak çalışıyoruz. E-ticaret, artık piyasada en çok tercih edilen alışveriş şekli. İnsanlar oturdukları yerden alışveriş yapabiliyor ve bu sayede boşta kalan vakitlerinde diğer işlerini halledebiliyor" diye konuştu.

İnsanların yaşam alanlarına renk katacak ürünler tasarladıklarını belirten Baş, konuşmasına şöyle devam etti, "Saklama üniteleri, kitaplık, çalışma masası, gardırop, bilgisayar koltuğu gibi uygun ve kaliteli ürünler üretiyoruz. Amasya Merzifon’daki fabrikamızda üretilen bu ürünleri e-ticaret üzerinden müşterilerimize sunuyoruz. Müşterimizin bizden aldığı herhangi bir ürünü aynı gün kargoya veriyoruz. Müşterimiz bu sayede ertesi gün o ürünü teslim alıyor"

Baş son olarak, "2017'de hedefimiz hem e-ticaret ortamında hem de toptan pazarda büyümeyi 2016’ya göre yüzde 30 ile yüzde 40 oranında arttırmak. O yüzden bu fuara katılmak bizim için çok önemli. İlk gün olmasına rağmen güzel ve verimli sonuçlar alıyoruz. İSMOB'un gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler: DOVİ, e-ticaret şirketi, fuar, İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), mobilya, Ofis Bazaar, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER), TÜYAP Fuarcılık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç