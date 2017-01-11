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İSMOB'ta ziyaretçi sayısına kar etkisi

Dün kapılarını açan İstanbul Mobilya Fuarı'na katılım, İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışından dolayı beklenen düzeyde olmadı.

İSMOBta ziyaretçi sayısına kar etkisi

11 Ocak 2017 11:05
İSMOB'ta ziyaretçi sayısına kar etkisi - Tıkla İzle

Fuarcılık kuruluşu TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğiyle düzenlediği İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB) özel bir törenle dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İSMOB’da birinci ve ikinci gününde ziyaretçi sayılarının azlığı ile dikkat çekti. İstanbul'u geçtiğimiz Cuma gününden itibaren etkisi altına alan kar yağışları, İSMOB'a katılımı da olumsuz etkiledi. İptal olan uçuş seferleri, yerli ve yabancı katılımcılarının karayolu ulaşımında yaşadığı problemlerden dolayı fuara katılım beklenen düzeyde olmadı.

Kar yağışının etkisiyle fuara katılımda azalma olduğunu dile getiren TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, devam eden günlerde havanın düzelmesiyle kayıplarını karşılayacaklarını belirtti. Ersözlü, "Fuar 6 gün boyunca açık kalacak. Pazar akşamına kadar devam edecek. Şuanda 100 civarında ülkeden ziyaretçiler bekliyoruz. Olumsuz hava şartları 4 gündür Türkiye genelinde devam ediyor. Çok ciddi bir yağış ortalaması alındı. İlk gün ufakta olsa ziyaretçilerde bir etkilenme var tabi. Havayolunda uçuşların iptal edilmesi bunda söz konusu. Yarından (bugün) itibaren havada bir yumuşama olacak. Fuar 6 gün zaten bu ilk günün kaybını diğer günlerde çıkarırız diye düşünüyorum" dedi.
 

Etiketler: İSMOB


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