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İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Kasım 2016 raporları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi Kasım ayında 48,8 olarak gerçekleşti. İstihdam üst üste dördüncü ay artış gösterdi. Yeni ihracat siparişleri bu yılın ilk 11 aylık dönemindeki en yüksek hızda arttı.


01 Aralık 2016 10:20

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Kasım 2016 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi Kasım ayında 48,8 olarak gerçekleşti ve 2016 yılının ilk 11 ayındaki ortalaması olan 48,9 değerine yakın kaydedildi. Endekse göre Kasım ayında istihdam, üst üste dördüncü ay olacak şekilde artış gösterdi. Yeni ihracat siparişleri 2016 yılının ilk 11 aylık dönemindeki en yüksek hızda arttı. Girdi fiyatları enflasyonu üst üste ikinci ay olacak şekilde yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, şunları söyledi: “Üretim ve yeni siparişler alt endekslerindeki eğilimden dolayı Türkiye İmalat PMI endeksi Kasım ayında eşik değer 50,0’nin altında kaldı. İstihdam ve ihracatın artması anketin pozitif gelişmeleri olarak kayda geçti. Türk lirasındaki değer kaybının ihracattaki artışta etkili olduğu gözlendi. Türk lirasındaki değer kaybının olumsuz tarafıysa maliyet baskılarını güçlendirmesiydi. Üçüncü çeyrekteki görece ılımlı eğilimi takiben girdi fiyatları enflasyonu hızlandı.”

İstanbul İmalat PMI endeksi 47,9 olarak ölçüldü
İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI endeksi de Kasım ayında 47,9’a gerileyerek, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında bozulma yaşandığını gösterdi. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki düşüş endeks üzerinde etkili oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim endeksi eşik değer 50,0’nin altında kaydedildi. Ekim ayına göre gerileyen yeni siparişler firmaların birikmiş işlerini Kasım ayında daha yüksek oranda azaltmalarına imkan tanıdı. İstihdam ılımlı düzeyde azaldı. Girdi fiyatları enflasyonu Kasımda üst üste ikinci ay olacak şekilde yükseldi. Girdi fiyatlarındaki yükseliş büyük ölçüde Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklandı.
 


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