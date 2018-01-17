İspanya Arda Turan'ı konuşuyor

Ünlü gazete, özellikle Arda'nın Atletico Madrid'den ayrılmadan önce kullandığı cümleyi manşet yaptı: "Burada çok çalışıyorsunuz" Barcelona'dan ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, İspanya'da yine gündemde. Ülkenin en önemli spor gazetelerinden olan Marca, Arda Turan'la ilgili olarak yazdığı makaleyi, 'Arda Turan'ın çöküşü' olarak lanse etti. Özellikle Arda Turan'ın Atletico Madrid'den ayrılmasıyla başlayan süreci değerlendiren gazete, milli futbolcunun Atletico Madrid'den ayrıldığı dönemde kullandığını iddia ettiği bir cümleyi de manşetine taşıdı. Marca'ya göre Arda Turan, Atletico Madrid'den ayrılmayı istediği dönemde sorumlu yöneticilerden birisiyle görüşüp, "Burada çok çalışıyorsunuz" diyerek ayrılmak istediğini ifade etmiş.