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İspanya Başbakanı Rajoy: 'ETA'ın suçları cezasız kalmayacak'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ETA'nın işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Rajoy: ETAın suçları cezasız kalmayacak

04 Mayıs 2018 17:34

İspanyol Başbakanı Mariano Rajoy yaptığı açıklamada, ETA'nın işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi. Eta'nın güney Fransa'da kendini feshetmesi vesilesiyle gerçekleştirdiği kutlama hakkında konuşan Rajoy, günün teröristlere değil, 1968'den beri öldürdüğü 853 kişiye ait olduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, 50 yıl sonra bugün, ETA en sonunda bütün hikayesinin bir başarısızlık olduğunu kabul etti. Uzun ve suçlarla dolu tarihinde politik amaçlarından hiç birine ulaşamadı" dedi. 

Başbakan Rajoy konuşmasında, teröristlerin, insanları öldürmekten başka hiçbir şey kazanmadıklarını ve ne yedi yıl önce silahların terk edilmesiyle ne de kendilerini feshetmeyle hiçbir şey elde edemeyeceklerini ifade etti. Rajoy," ETA'nın suçlarını araştırmaya devam edeceğiz, hepsi yargılanacak ve ceza alacak. Onlara hiçbir şey borçlu değiliz ve kendilerini feshettikleri için onlara teşekkür etmeyeceğiz çünkü yenildiklerini anlamaları çok uzun sürdü" dedi. 

Konuşmasında ETA'nın kurbanlarına değinen Rajoy," Onlar bir istatistik değil, onların da hayatları hepimizinki gibi üzüntü, mutluluk, umut ve hayal kırıklığıyla dolu benzersiz bireylerdi. Ama bu hayatları yaşamalarına izin verilmedi, hayattan koparıldılar" ifadelerini kullandı.  

Etiketler: eta, ispanya, Mariano Rajoy

 

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