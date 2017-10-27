Diğer
Kategoriler

İspanya Başbakanı Rajoy: 'İspanya, Katalonya'da hukuku sağlayacaktır'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "İspanya, Katalonya'da hukuku sağlayacaktır. Katalonya doğrudan yönetilecek" dedi.

İspanya Başbakanı Rajoy: İspanya, Katalonyada hukuku sağlayacaktır

27 Ekim 2017 18:04


İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından açıklamada bulundu.

Rajoy resmi Twitter hesabından, "Tüm İspanyollardan sakin olmalarını istiyorum. İspanya, Katalonya'da hukukun üstünlüğünü sağlayacaktır. Katalonya doğrudan yönetilecek" dedi.

Öte yandan, Junts pel Si ve CUP partileri tarafından, "Cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" önerisi sunulmuş, parlamentoda yapılan gizli oylamada 70 "evet" 10 "hayır" 2 "boş" oy çıkmıştı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç