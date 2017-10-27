İspanya Başbakanı Rajoy: 'İspanya, Katalonya'da hukuku sağlayacaktır'



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından açıklamada bulundu.

Rajoy resmi Twitter hesabından, "Tüm İspanyollardan sakin olmalarını istiyorum. İspanya, Katalonya'da hukukun üstünlüğünü sağlayacaktır. Katalonya doğrudan yönetilecek" dedi.

Öte yandan, Junts pel Si ve CUP partileri tarafından, "Cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" önerisi sunulmuş, parlamentoda yapılan gizli oylamada 70 "evet" 10 "hayır" 2 "boş" oy çıkmıştı.