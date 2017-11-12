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İspanya Başbakanı Rajoy’dan Katalonya’ya tarihi ziyaret

İspanya Başbakanı Marianı Rajoy, Katalonya’yı ziyaret edecek.

İspanya Başbakanı Rajoydan Katalonyaya tarihi ziyaret

12 Kasım 2017 11:59

Katalonya’da bağımsızlık referandumuyla başlayan ve Katalonya lideri Carles Puigdemont’un görevden alınmasıyla Belçika polisine teslim olması ile devam eden kriz sürüyor. İspanya Başbakanı Marianı Rajoy, şiddetli protestoların yaşandığı Katalonya’yı ilk kez ziyaret edecek. Aralık ayında bölgesel seçim çağrısında bulunan Rajoy’un Katalonya ziyareti sırasında mitingde konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

750 bin kişilik dev yürüyüş

Öte yandan, referandumun ardından sıkça protestolarun yaşandığı Barcelona'da, dün akşam saatlerinde de dev yürüyüş düzenlendi. Protestoya katılan yaklaşık 750 bin kişi, siyasi tutuklulara özgürlük istedi. Barcelona sokaklarında telefonlarının ışığı ile geceyi gündüze çeviren protestocular, “Cumhuriyetiz” sloganları attı. Katalonya bayrakları ve tutuklu siyasilerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, mitingde İspanya hükümeti tarafından tutuklanan politikacılara özgürlük talep etti.

Katalonya’nın referandum sonrası 27 Ekim’de bağımsızlık ilan etmesi İspanya ve Katalonya arasında iplerin kopmasına neden olmuştu. İspanya Başbakanı Rajoy, Katalan özerk yönetimini feshetmiş ve bölgenin yönetimini merkeze bağlamıştı. Rajoy, 21 Aralık’ta da yeni seçim düzenlenmesi kararı almıştı. Katalan yetkililer yapılan anketlerde, bağımsızlık kampanyalarının yüzde 92 oranından önce olduğunu savundu. 

 

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