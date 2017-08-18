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İspanya çifte terör saldırısıyla sarsıldı

İspanya’da, Barcelona’dan sonra Cambrils şehrinde dün meydana gelen ikinci terör saldırısında 7 kişi yaralanırken, 5 şüpheli ise öldürüldü.

İspanya çifte terör saldırısıyla sarsıldı

18 Ağustos 2017 10:41

İspanya'nın Barcelona şehrinde 13 kişinin hayatını kaybetmesi, 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından saatler sonra Cambrils şehrinde ikinci saldırı meydana geldi. Olayda biri polis 7 kişinin yaralandığı, şüpheli 5 kişinin ise öldürüldüğü bildirildi. Polis yaptığı açıklamada, Cambrils'teki durumun kontrol altında olduğunu söyleyerek saldırının Barselona'daki minibüs saldırısıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Barcelona'da 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sonrasında şüpheli DEAŞ militanını ele geçirmek için polis geniş çaplı bir terörle mücadele operasyonu başlattı. Barcelona'nın en işlek caddesi üzerinde dün meydana gelen ölümcül saldırıyı DEAŞ üstlenirken, Barcelona polisi saldırının planlanan çoklu saldırılardan sadece biri olduğundan şüpheleniyor. Yetkililer, 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda ölü sayısının artabileceğini söyledi. Polis, La Rambla'da caddesinde sekiz şeklinde ilerleyerek yayalara çarpan beyaz bir kamyonetin sürücüsünü arıyor. Biri Faslı, diğeri ise İspanya'nın Melilla şehrinden Güney Afrika kökenli 2 kişiyi yakalayan polis, yakalanan bu kişilerin minibüs sürücüsü olmadığını açıkladı.

Katalan hükümeti saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların arasında Fransa, Almanya, Pakistan, Çin, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Avustralya ve Filipinler dahil olmak üzere 24 ülkenin vatandaşlarının olduğunu açıkladı. 

Etiketler: ispanya


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