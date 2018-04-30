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İspanya değil Artvin...Öfkeli boğa seyircilerin arasına böyle daldı

Artvin’in Borçka ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Boğa güreşleri ilginç görüntülere sahne oldu.

İspanya değil Artvin...Öfkeli boğa seyircilerin arasına böyle daldı

30 Nisan 2018 14:52
İspanya değil Artvin...Öfkeli boğa seyircilerin arasına böyle daldı - Tıkla İzle

Artvin'de baharın gelmesiyle hemen her yaylada geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Borçka ayağında 120 boğa üstünlük için kıyasıya kapıştı. Borçka Baraj gövdesi Çamlık Arena'da yapılan güreşler ilginç görüntülere sahne oldu. Rakibinden kaçan boğalar seyircilerin arasına daldı, bununla yetinmeyen boğa sahibini de ezdi. Boğa güreşlerine çevre illerden getirilen boğalarla birlikte 7 kategoride 120 boğa güreşti. Kategorilerinde derece alan boğalar sahiplerine para ödülü yani sıra, plaket ve kupalar ile ödüllendirildi. 

 

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