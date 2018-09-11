İspanya Hırvatistan Canlı İzle| İspanya Hırvatistan şifresiz veren kanallar

İspanya-Hırvatistan karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler internet üzerinden İspanya-Hırvatistan şifresiz canlı izle olarak nasıl takip edilebilir bu sorunun cevabını merak ediyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetiminde yeni bir başlangıç yapan ve Uluslar Ligi ilk maçında İngiltere'yi mağlup eden İspanya, A Ligi 4 Grup ikinci maçında Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ı konuk edecek. Bu akşam saat 21.45'te Manuel Martinez Valero'da oynanacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İşte mücadeye dair detaylar...

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İspanya'da son durum

Grup etabını lider tamamlayan takım, Son 16 Turunda ise ev sahibi Rusya'ya elenerek turnuvaya veda etti. Son olarak göreve Barcelona'da görev yapan Luis Enrique getirildi.Enrique yönetiminde ilk maçını UEFA Uluslar Ligi, A Ligi, 4. Grup ilk maçında İngiltere deplasmanında oynayan İspanyollar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçta 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle geriye düşen İspanya, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo ile bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi.

Hırvatistan'da son durum

Dünya Kupasının ardından Portekiz ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatların golünü 18. dakikada Ivan Perisic atarken, Portekiz'in golü ise 32. dakikada Pepe'den geldi.