İspanya, Katalan vekillerin sorgulamasını erteledi

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanından sonra soruşturma altına alınan, aralarında Carme Forcadell’in de bulunduğu 6 milletvekilinin sorgulamasını gelecek haftaya erteledi.

Katalan Bölgesel Parlamento Sözcüsü ve önde gelen bağımsızlık yanlısı eylemci Carme Forcadell dahil 6 Katalan milletvekili ve Katalan Lider Carles Puigdemont da dahil olmak üzere görevden alınan 14 bakan isyan çıkarma, ayaklanmaya teşvik ve zimmete para geçirme gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Yüksek Mahkeme, 6 milletvekilinin duruşmasının avukatlarının isteği üzerine 9 Kasım'a ertelendiğini bildirdi.