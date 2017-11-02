Diğer
Kategoriler

İspanya, Katalan vekillerin sorgulamasını erteledi

İspanya, Katalonya’nın bağımsızlık ilanından sonra görevden alınan 6 Katalan milletvekilinin sorgulamasını erteledi.

İspanya, Katalan vekillerin sorgulamasını erteledi

02 Kasım 2017 14:18

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanından sonra soruşturma altına alınan, aralarında Carme Forcadell’in de bulunduğu 6 milletvekilinin sorgulamasını gelecek haftaya erteledi.

Katalan Bölgesel Parlamento Sözcüsü ve önde gelen bağımsızlık yanlısı eylemci Carme Forcadell dahil 6 Katalan milletvekili ve Katalan Lider Carles Puigdemont da dahil olmak üzere görevden alınan 14 bakan isyan çıkarma, ayaklanmaya teşvik ve zimmete para geçirme gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Yüksek Mahkeme, 6 milletvekilinin duruşmasının avukatlarının isteği üzerine 9 Kasım'a ertelendiğini bildirdi. 

Etiketler: ispanya, Katalonya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç