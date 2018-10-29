İspanya Rallisi'ne Sebastien damgası

9 dünya şampiyonluğu bulunan 44 yaşındaki pilot, artık daha az yarıştığı bu kulvarda 2013'ten sonra ilk kez kazandı. Yarışı ikinci sırada bitiren bir başka Fransız Sebastien Ogier ise sezonun son yarışı öncesi genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12'nci ayağı, İspanya'da gerçekleştirildi. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip bu yarışı, 3 saat 12 dakika 8 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb sezonun ilk, kariyerinin ise 79'uncu ralli zaferine ulaştı. Bu sezon sadece üç yarışta mücadele eden 44 yaşındaki Fransız pilotu, 2.9 saniye geriden gelen vatandaşı Sebastien Ogier takip etti. Podyumun üçüncü basamağına ise liderin 16.5 saniye gerisinde kalan Büyük Britanyalı Elfyn Evans oturdu.

İspanya Rallisi'nin ardından genel klasmanda zirve de değişti. Sezona iyi başlamasına karşın bir dönem zirveden uzak kalan son 5 yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Britanya'nın ardından İspanya'da da iyi bir performans sergileyerek 204 puanla son yarış öncesi zirveyi geri aldı. İkinci sırada ise 201 puanlı Thierry Neuville yer alıyor. Üçüncü sırada ise Türkiye Rallisi'ni de kazanan 181 puanlı Ott Tanak var.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 18 Kasım'da Avustralya'da son bulacak ve şampiyon bu yarışta belli olacak.