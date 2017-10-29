İspanya’da birlik yanlıları toplandı

İspanya’da Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından bölgede protestolar devam ediyor. Katalonya’nın bağımsızlığına karşı çıkan binlerce kişi Barselona’da bir araya geldi. Birlik yanlıları İspanya bayrağı ve sloganlarla şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti. "Hepimiz Katalonya’yız" sloganları atan eylemciler birlik çağrısı yaptı. Yürüyüşe merkezi hükümetten yetkililerin de katılması bekleniyor. Birlik yanlıları yaklaşık üç hafta önce de bir araya gelmiş, binlerce kişinin katılımıyla miting düzenlemişti.

Katalonya 1 Ekim'de sandık başına giderek bağımsızlık referandumu gerçekleştirmişti. Bağımsızlık yanlılarının sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullandığı referandum, polisin seçim merkezlerini basıp sandıklara el koymasıyla gergin bir hal almıştı. Yüzlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı referandumda sonuç bağımsızlık yanlılarının lehine olmuştu. Tartışmalı bağımsızlık referandumunda yüzde 42'lik kesim oy kullanmış ve oy kullananların yüzde 90'ı "bağımsızlık" demişti. Madrid hükümetinin sonucu tanımadığını açıklamasıyla gözler İspanya-Katalonya gerilimine çevrilmişti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan lider Carles Puigdemont'a bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesi için 5 gün süre vermişti. Katalonya yerel meclisinin Cuma günü yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmesiyle İspanya Senatosu anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'daki yerel hükümeti feshetmişti. Madrid yönetimi, özerkliğe son vermediklerini ancan Katalonya'da 21 Aralık tarihinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu. Katalan lider ise Katalonya’yı doğrudan yönetme kararı alan merkezi hükümetin aldığı kararı tanımadıklarını açıklamıştı.