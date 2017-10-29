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İspanya’da birlik yanlıların gösterisi sona erdi

İspanya'nın birliğini savunmak için binlerce kişinin katıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

İspanyada birlik yanlıların gösterisi sona erdi

29 Ekim 2017 23:45
İspanya’da birlik yanlıların gösterisi sona erdi - Tıkla İzle

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İspanya'nın birliğini savunmak için binlerce kişinin katıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Öte yandan Katalonya’nın bağımsızlığına karşı çıkan binlerce kişi Barselona’da bir araya geldi. Birlik yanlıları İspanya bayrağı ve sloganlarla şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti. "Hepimiz Katalonya’yız" sloganları atan eylemciler birlik çağrısı yaptı. Yürüyüşe merkezi hükümetten yetkililerin de katılması bekleniyor. Birlik yanlıları yaklaşık üç hafta önce de bir araya gelmiş, binlerce kişinin katılımıyla miting düzenlemişti. Ayrıca Katalonya 1 Ekim'de sandık başına giderek bağımsızlık referandumu gerçekleştirmişti. Bağımsızlık yanlılarının sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullandığı referandum, polisin seçim merkezlerini basıp sandıklara el koymasıyla gergin bir hal almıştı. Yüzlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı referandumda sonuç bağımsızlık yanlılarının lehine olmuştu. Tartışmalı bağımsızlık referandumunda yüzde 42'lik kesim oy kullanmış ve oy kullananların yüzde 90'ı "bağımsızlık" demişti. Madrid hükümetinin sonucu tanımadığını açıklamasıyla gözler İspanya-Katalonya gerilimine çevrilmişti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan lider Carles Puigdemont'a bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesi için 5 gün süre vermişti. Katalonya yerel meclisinin Cuma günü yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmesiyle İspanya Senatosu anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'daki yerel hükümeti feshetmişti. Madrid yönetimi, özerkliğe son vermediklerini ancan Katalonya'da 21 Aralık tarihinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu. Katalan lider ise Katalonya’yı doğrudan yönetme kararı alan merkezi hükümetin aldığı kararı tanımadıklarını açıklamıştı. 

Etiketler: ispanya, Katalonya

 

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