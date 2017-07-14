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İspanya’da boğa koşusunun son günü: 10 yaralı

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona San Fermin Festivalinin son gününde 10 kişi yaralandı.

İspanyada boğa koşusunun son günü: 10 yaralı

14 Temmuz 2017 11:56

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona San Fermin Festivalinde boğa koşusunun final gününde en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona bölgesinde yapılan ünlü San Fermin festivali kapsamında boğa koşusu tehlikeli anlara sahne oldu.

Ortaçağ’dan kalma dini bir köke sahip olan festival her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü festivale her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce turist geliyor. Her gün bir kez olmak üzere 9 koşunun yapıldığı etkinliğe katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor. Katılımcıların beyaz pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyinmesi gereken festival kapsamında katılımcıların boyunlarına da San Fermin’in sembolü kırmızı fular bağlaması gerekiyor. Kural dışı koşanlara 750 ila 3 bin Euro arasında ceza kesiliyor. 

Etiketler: boğa koşusu, ispanya


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