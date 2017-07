İspanya’da kızgın boğalar 5 kişiyi yaraladı!

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona bölgesinde yapılan ünlü San Fermin festivali kapsamında boğa koşusu tehlikeli anlara sahne oldu.

Festivalin dördüncü gününde sürerken Pamplona sokaklarında kırmızı giyinmiş insanları kovalayan boğalar 4’ü ABD’li biri İspanyol 5 kişiyi yaraladı. İspanyol sağlık yetkilileri büyük ilgi gören festivalde 3 kişinin festivalin ilk günü yaralandığını, diğer 2 kişinin ise Cumartesi günü yaralandığını söyledi.

Ortaçağ’dan kalma dini bir köke sahip olan festival her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü festivale her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce turist geliyor. Her gün bir kez olmak üzere 9 koşunun yapıldığı etkinliğe katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor. Katılımcıların beyaz pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyinmesi gereken festival kapsamında katılımcıların boyunlarına da San Fermin’in sembolü kırmızı fular bağlaması gerekiyor. Kural dışı koşanlara 750 ila 3 bin Euro arasında ceza kesiliyor.