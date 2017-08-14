İspanya'da turistlere protesto

Tatillerini geçirmek için İspanya'yı tercih eden ancak otelde yer bulamayarak ev kiralayan turistler İspanyolları çileden çıkardı. Otellerden daha ucuza kiralanan evlerin turizm bölgelerinde kira artışına neden olduğunu savunan onlarca kişi Barselona'da turistleri protesto etti. "Evler ikamet edenler için, turistler otelde kalsın" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, turislere "benim evim senin evin değil" dedi.

Öte yandan, İspanya'nın en gözde turizm bölgelerinden Mallorca'da yabancı plakalı araçlara "Bu arabalar fazla" etiketlerini yapıştırılarak yabancılara duyulan rahatsızlık ortaya konulmaya çalışıldı. Eylemciler "Turizm Mallorca'yi öldürdü" sloganı atarken, hükümet halkı sağduyulu olmaya çağırdı.

Mehmet Koca