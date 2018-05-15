İspanya’da yaşayan BAU mezunları Madrid’de buluştu

Organizasyona, başkent Madrid’de yaşayan mezunların yanı sıra; Barcelona, Valencia, Malaga ve Sevilla gibi farklı şehirlerden katılanlar da oldu. Madrid’de bu yıl ilki gerçekleştirilen organizasyona İspanya’da yaşayan; uluslararası firmalarda görev alan, kendi işlerini yürüten ve yüksek öğrenimlerine devam eden 24 mezun katıldı. Çalıştıkları kurumlarda başarılı pozisyonlarda görev alan mezunlar başarı hikayeleriyle büyük bir gurur yaşattı.

Buluşmada bir konuşma gerçekleştiren BAU Mezunlarla İletişim Merkezi Koordinatörü Gül Bakırtaş, mezunlara sağlanan ayrıcalıklardan ve birlikte gerçekleştirilmesi planlanan projelerden söz etti. BAU Mezunlarla İletişim Koordinatör Yardımcısı Melih Elidüzgün de, bu mezunların dünyanın her yerinde çok başarılı işler yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışındaki proje ve araştırmaları birlikte sürdürmek üzere BAU İspanya Mezun Elçisi olarak seçilen Duygu Koçer; İspanya’da birlik, beraberliği sağlamak ve mezunların üniversite ile ilişkilerini kuvvetlendirmek için daha çok çalışacaklarını belirtti. Barcelona’da doktora eğitimine devam eden Duygu Koçer, öğrencilik yıllarında aktif olarak üniversitenin farklı birimlerinde çalıştığını ve İspanya’da gururla temsil edeceğini söyledi.

BAU Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü tarafından daha önce Londra, Washington D.C. ve Bakü’de olduğu gibi birçok ülkede gerçekleştirilen uluslararası buluşmaların bir sonraki adresi ise Fransa’nın başkenti Paris olacak. Buluşmalar yıl içinde farklı ülkelerde de yapılacak.