İspanya’da yeni dönem!

İspanya’da ana muhalefet Sosyalist Partisi, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güven oylaması önergesi vermişti. İspanya parlamentosu ise bugün adı yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Mariano Rajoy hakkında güven oylaması yaptı. Rajoy parlamentoda yapılan oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul ederek istifa etti. Veda konuşması yapan Rajoy, “Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez’in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için onurdu. Tüm İspanyollara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

350 milletvekilinin katıldığı oylamada 180 milletvekili 'evet' 169 milletvekili 'hayır' dedi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı. Meclisteki oylamada güvensizlik kararının çıkmasıyla önergeyi veren Sanchez'in ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Rajoy, 2011’den bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu.

Pablo Jimenez

