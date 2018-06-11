İspanya’dan İtalya ve Malta’nın reddettiği mültecilere yardım eli

Libya’dan yola çıkan Aquarius gemisi, Malta ve İtalya’nın limanlarını gemiye kapatmasının ardından Akdeniz sularında mahsur kalmıştı. Akdeniz’de mülteci krizine dönüşen olaya yardım eli İspanya’dan geldi. İtalya ve Malta’nın limanlarını kapattığı 629 mülteciyi taşıyan arama kurtarma gemisine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yardım eli uzattı. Geçen haftaki seçimlerde Başbakan seçilen Pedro Sanchez arama kurtarma gemisini Valensiya limanına çekileceğini duyurdu.

Yalnızca bir gün yetecek kadar gıdanın kaldığı gemide 11 bebek, 7 hamile kadın ve 123 ebeveynsiz çocuk bulunuyor.