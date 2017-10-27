Diğer
Kategoriler

İspanya'dan 'Katalonya' kararı!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya bölgesindeki krizin kontrol altına alındıktan sonra erken seçime gidileceğini açıkladı. Rajoy, erken seçim için 21 Aralık tarihini verdi.

İspanyadan Katalonya kararı!

27 Ekim 2017 21:27

Rajoy, Katalan hükümetini feshetti

Madrid hükümeti Katalonya'nın özerkliğinin kaldırılması için oylama düzenlerken, Katalonya Parlamentosunda ise bağımsızlığın ilan edilmesine ilişkin gizli oylama düzenlenmişti. Parlamentoda yapılan oylamada, 70 "Evet", 10 "Hayır", 2 de boş oy çıkmıştı. Oylamanın ardından Rajoy, Katalonya Parlamentosunu feshettiğini açıklayarak, "İspanya, Katalonya'da hukukun üstünlüğünü sağlayacaktır. Katalonya doğrudan yönetilecek" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

İngiltere, İspanya'ya destek verip, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını açıklayarak, İspanya'nın birliğinin korunmasını istediklerini belirtmişti. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk ise resmi Twitter hesabından, “Avrupa Birliği için hiçbir şey değişmiyor. İspanya bizim tek muhatabımız olmaya devam edecek. Umarım İspanya hükümeti şiddet uygulamayı değil, konuşmayı tercih eder." mesajını yayınlamıştı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç