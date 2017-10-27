İspanya'dan 'Katalonya' kararı!

Rajoy, Katalan hükümetini feshetti

Madrid hükümeti Katalonya'nın özerkliğinin kaldırılması için oylama düzenlerken, Katalonya Parlamentosunda ise bağımsızlığın ilan edilmesine ilişkin gizli oylama düzenlenmişti. Parlamentoda yapılan oylamada, 70 "Evet", 10 "Hayır", 2 de boş oy çıkmıştı. Oylamanın ardından Rajoy, Katalonya Parlamentosunu feshettiğini açıklayarak, "İspanya, Katalonya'da hukukun üstünlüğünü sağlayacaktır. Katalonya doğrudan yönetilecek" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

İngiltere, İspanya'ya destek verip, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını açıklayarak, İspanya'nın birliğinin korunmasını istediklerini belirtmişti. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk ise resmi Twitter hesabından, “Avrupa Birliği için hiçbir şey değişmiyor. İspanya bizim tek muhatabımız olmaya devam edecek. Umarım İspanya hükümeti şiddet uygulamayı değil, konuşmayı tercih eder." mesajını yayınlamıştı.