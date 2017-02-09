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İspanyol Anabelen Lainez Sivas'ta Müslüman oldu

Sivas Müftülüğü'ne müracaat eden İspanya vatandaşı Analeben Lainez kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İspanyol Anabelen Lainez Sivasta Müslüman oldu

09 Şubat 2017 13:30

İl Müftülüğünde yapılan ihtida merasiminden sonra Müslüman olan Anabelen, ihtida belgesini İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'dan aldı. Kendisine İslam dininin temel prensipleri hakkında bilgi verilen Lainez, Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka ve yakınlarının huzurunda yapılan ihtida töreninde kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdiğini aktaran Lainez,"Şu anda Müslüman oldum ve İslam'ı seçtiğime dair ihtida belgesini aldım. İslam'ı seçtiğim için çok mutluyum" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şükrü Balkan, Anabelen Lainez'e ihtida belgesiyle birlikte Türkçe ile İngilizce'den oluşan ve İslam'ı anlatan kitaplar ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. 

Hakan Kaleli
 

Etiketler: Anabelen Lainez, ispanyol


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