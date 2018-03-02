Diğer
Kategoriler

İspanyol Koç'tan taraftara çağrı

Eskişehir Basket'in İspanyol Başantrenörü Josep Maria Berrocal, iç sahada kazanarak gidişatı değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

İspanyol Koçtan taraftara çağrı

02 Mart 2018 12:31

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, Pazar günü oynayacağı Gaziantep Basketbol mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun süredir galibiyete hasret olan takımda Koç Berrocal, oyuncularıyla özel olarak ilgilenerek zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Milli takımlarda bulunan ve antrenmanlara katılan oyunculara destek veren Berrocal, kötü gidişata son vermek istediklerini belirtti.
Buğrahan Tuncer’in A Milli Erkek Basketbol Takımı’na, Kravtsov’un ise Ukrayna Milli Takımı’nda forma giymesinin kulüp adına sevindirici olduğunu ifade eden İspanyol Koç Berrocal, “Takım olarak, kulüp olarak milli takımlarda oynayan oyuncuların olması oldukça güzel. Özellikle 1. Lig’den Süper Lige yükselen bir takım için ki Buğrahan da oradan geldi, oyuncunun milli takımı için oynaması sevindirici bir gelişme” dedi.

"Kazanmak için çözümler buluyoruz" 

Pazar günü saat 19.30’da lig sonuncusu Gaziantep Basketbol maçının kendileri için viraj olduğuna olduğuna vurgu yapan Berrocal, “Kazanmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üst üste birçok maç kaybettik ancak son 3 maçta eksik ve sakatlıklara rağmen iyi mücadele ettik. Takımımızın iç sahada iyi olduğunu göstermesi ve kazanması gereken bir maç, kazanarak kötü gidişatımızı değiştirmeliyiz. Benim için önemli olan kimlerin oynamayacağı değil, sahadakilerin ne yapacağı. Sahada olacak olan ve kenarda bekleyecek oyuncularımız var, onların kazanmak için yüzde 100 ile oynaması önemli. Eksikler için yakınmaktansa kazanmak için çözümler buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftara çağrıda bulundu 

Zorlu maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Berrocal, “Tabii ki herkes kazanmak ister, kazanınca her şey daha güzel görünür. Böyle kritik mücadelelerde taraftarımızın bizimle olması oldukça önemli. Umarım Pazar günü salonu doldurarak bize destek olurlar ve biz de onlar için en iyi mücadeleyi ortaya koyarız” dedi.  

Kadir Arslan - Burak Tekin
 

Etiketler: İspanyol koç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç