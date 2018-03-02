İspanyol Koç'tan taraftara çağrı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, Pazar günü oynayacağı Gaziantep Basketbol mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun süredir galibiyete hasret olan takımda Koç Berrocal, oyuncularıyla özel olarak ilgilenerek zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Milli takımlarda bulunan ve antrenmanlara katılan oyunculara destek veren Berrocal, kötü gidişata son vermek istediklerini belirtti.

Buğrahan Tuncer’in A Milli Erkek Basketbol Takımı’na, Kravtsov’un ise Ukrayna Milli Takımı’nda forma giymesinin kulüp adına sevindirici olduğunu ifade eden İspanyol Koç Berrocal, “Takım olarak, kulüp olarak milli takımlarda oynayan oyuncuların olması oldukça güzel. Özellikle 1. Lig’den Süper Lige yükselen bir takım için ki Buğrahan da oradan geldi, oyuncunun milli takımı için oynaması sevindirici bir gelişme” dedi.

"Kazanmak için çözümler buluyoruz"

Pazar günü saat 19.30’da lig sonuncusu Gaziantep Basketbol maçının kendileri için viraj olduğuna olduğuna vurgu yapan Berrocal, “Kazanmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üst üste birçok maç kaybettik ancak son 3 maçta eksik ve sakatlıklara rağmen iyi mücadele ettik. Takımımızın iç sahada iyi olduğunu göstermesi ve kazanması gereken bir maç, kazanarak kötü gidişatımızı değiştirmeliyiz. Benim için önemli olan kimlerin oynamayacağı değil, sahadakilerin ne yapacağı. Sahada olacak olan ve kenarda bekleyecek oyuncularımız var, onların kazanmak için yüzde 100 ile oynaması önemli. Eksikler için yakınmaktansa kazanmak için çözümler buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftara çağrıda bulundu

Zorlu maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Berrocal, “Tabii ki herkes kazanmak ister, kazanınca her şey daha güzel görünür. Böyle kritik mücadelelerde taraftarımızın bizimle olması oldukça önemli. Umarım Pazar günü salonu doldurarak bize destek olurlar ve biz de onlar için en iyi mücadeleyi ortaya koyarız” dedi.

Kadir Arslan - Burak Tekin

