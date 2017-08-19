İspanyol polisi, Barselona zanlısını arıyor

İspanya’nın Barselona ve Cambrils kentinde gerçekleştirilen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi de yaralanmıştı. İspanyol polisi, kalabalığa minibüs ile daldıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor. İspanyol medyası polisin, Fas doğumlu zanlı Younes Abouyaaqoub için operasyon başlattığını duyurdu. Polis, 22 yaşındaki Abouyaaqoub’ın Barselona’nın kuzeyinde bulunan Ripoll kasabasında ikamet ettiğini belirtti. Polis saldırganların daha büyük bir saldırı planladığını açıkladı.

Olayda yaralanan 60 kişinin tedavisi hastanede sürerken, 15 yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.