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İspanyol yıldız Jessica Rivero Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Küba asıllı İspanyol smaçör Jessica Rivero ile anlaşma sağladı. 1995 doğumlu ve İspanya Milli Takımı’nda da görev alan voleybol yıldızı ile bir yıllık sözleşme imzalandı.


13 Ekim 2016 15:27

Bayanlar Voleybol 1. Lig’inde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi Küba asıllı İspanyol Jessica Rivero’yu kadrosuna kattı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ve Bayan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Süleyman Bozkan katıldı.

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Liu Jo Modena takımında forma giyen ve İspanya Milli Takımı’nda da oynayan Jessica Rivero ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. Manisa’da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten başarılı smaçör, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rivero, “Manisa’ya gelmekten dolayı mutluyum. Zirveyi hedefleyen bir kulüpte, tek amacınız her zaman başarıdır. Çok çalışacağız ve bu kulübü hak ettiği platformlara ulaştıracağız. Ben kadroda yer alan tüm arkadaşlarımın gözlerinde bunu gördüm. Türkiye’nin bu şirin şehrini en güzel şekilde temsil edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadroya sağlam takviye
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ise imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe önemli bir yıldızı kattıklarını belirtti. Çalışkan, “Yaptığımız transferlerde kulübün geleceğine yatırım yaptık. Önemli isimleri kadromuza kattık ve bu sene büyük başarılar hedefliyoruz. Jessica Rivero, Avrupa arenasında önemli kulüplerde oynamış ve kendini kanıtlamıştır. Kendisinin İspanya Milli Takımı’nda oynuyor olması da başarısının bir göstergesidir. Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefleri olan bir takım, oyuncumuzun takımımıza katkısı olacaktır. Kendisine de bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun” dedi. 

Etiketler: İspanyol yıldız Jessica Rivero, manisa


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