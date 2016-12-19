Türkiye pek çok başarısı ile dünyada adından söz ettiren önemli bir ülke konumunda. Siyasi liderlerimiz, Mega starlarımız, dünya çapında güzellerimiz ve modellerimiz derken son yıllarda doktorlarımızın ve cerrahlarımızın da başarısı ülke sınırlarını aştı. Sağlık turizminde estetik, saç ekimi gibi konularda ise Dünyanın cazibe merkezi haline geldik. Türkiye sağlık turizminde Araplar ve Ortadoğu’nun yoğun ilgisini çekerken son birkaç yılda bu ilgi Avrupalılarda da yoğunlaştı. 2016 yılında ise sağlık turizmine saç ekimi alanında İspanyollar damga vurdu.

Türkiye’de yaptığı başarılı çalışmalarla ünü ülke sınırlarını aşan Saç Ekim Uzmanı Songül Alcı İspanyolların da ilgisini çekti. Türkiye’de saç ekimi konusunda tecrübeli isimlerden olan Medical Park Saç Genel Koordinatörü Songül Alcı, iyi ve kaliteli yapılan her çalışmanın Türkiye adına sağlık turizminde önemli bir yatırım olduğuna değinerek şu açıklamalarda bulundu;

“Ülkemiz sağlık turizminde cazibe merkezi haline geldi. Sadece saç ekimi için her ay yaklaşık 5 bin kişi geliyor. Dolayısıyla son yıllarda sağlık turizmi alanında en hızlı yükseliş gösteren branşların başında saç ekimi geliyor. Ülkemizin bu alandaki fiyat politikası, tercih edilmemizde önemli bir etken. Ancak en büyük etken kalite ve profesyonellik faktörü. Kalite memnuniyet demek, memnun kalan turist ülkesinde bizi anlatıyor. İyi yapılan işler kulaktan kulağa çabuk duyuluyor, ülkemize de prestij katıyor ve ülke ekonomisine ciddi getiri sağlıyor. Ancak tecrübesiz ellerde yapılan başarısız çalışmalar ve merdiven altı yerler bu itibarımıza gölge düşüyor. Biz merkez olarak kaliteli hizmet vermenin yanında, iyi yönlendirmeyi, bilgilendirmeyi, ülke itibarımıza yakışır şekilde hareket etmeyi, uzmanlığımızı uluslar arası sınırlara yaymayı misyon ediniyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü yıllardır Araplardan, Ortadoğu’dan, Avrupa’dan gelenler direkt ismime ve merkezimize geliyor. Son birkaç yıldır da İspanyolları ağırlamaya başladık. İspanyollar Türkiye’yi ve biz Türkleri çok sempatik ve samimi buluyor bu yüzden ülkemizi seviyorlar. Ancak herkeste olduğu gibi sağlık konusunda onlar da titizler, önce güven duymak istiyorlar.”

“İspanyollara benzemem ilgi çekti ama profesyonellik onları buraya getirdi”

Yaptığı işte hem Türkiye’yi doğru temsil etmek hem de saç ekimi konusunda insanları doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek adına çok ciddi uluslararası tanıtım ve yatırımlara imza attıklarına değinen Songül Alcı, “Saç ekim alanı suistimale çok açık bir alan. Bundan dolayı biz kurulduğumuz yıldan itibaren çok ciddi tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalara da yatırım yaptık. Arap, Ortadoğu ve Avrupa’daki televizyon kanallarında sürekli bilgilendirici yayınlarda yer aldık, farkındalık yaratmaya çalıştık. Bunları bizzat uyguladık da. Bundan dolayı uluslararası bir güven sağladık. Bu güven politikası Türkiye’deki tüm saç ekim merkezlerinde geçerli olmalı, çünkü söz konusu olan ülke itibarımız aynı zamanda. Bu alanda yaptığım samimi ve doğal açıklamalar İspanyolların da ilgisini çekmiş. Fiziki olarak onlara benzemem sempatiyi arttırıyor tabi. Ancak yüz yüze iletişimlerden ve yapılan profesyonel uygulamalardan sonra memnuniyetleri ve mutlulukları kat kat artıyor. Ülkelerine gittiklerinde bizi anlatıyorlar. İspanya’da bu anlamda en çok konuşulan Türklerden oldum. Bu gurur verici tabi hem kendi adıma, hem merkezim adına hem de ülkem adına” şeklinde konuştu.

