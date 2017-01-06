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İSPARK, otoparklarda şarj üniteleri kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kuruluşu İSPARK vasıtasıyla yeni nesil elektrikli otomobiller için otoparklarda şarj üniteleri kuruyor.

İSPARK, otoparklarda şarj üniteleri kuruyor

06 Ocak 2017 11:08

İSPARK, elektrikli araçlar için şarj üniteleri üreten firmalarla işbirliği yaparak kent genelinde açık ve katlı otoparklarına şarj üniteleri yerleştirdi.

2010 yılında çevre dostu elektrikli araçlara yönelik çalışmalara başlayan İSPARK ilk etapta pilot olarak belirlenen beş otoparkında dolum ünitelerini kurmuştu. Devam eden yıllar içinde farklı üretici firmalarla görüşülerek bu sayı artırıldı. Beşiktaş Balmumcu Katlı Otoparkı, Bostancı Açık Otoparkı, Cihangir Katlı Otoparkı, Kadıköy Açık Otoparkı, Merter Katı Otoparkı ve Ümraniye Katlı Otoparkı’nın da aralarında bulunduğu 12 noktada şarj dolum üniteleri hazır hale getirildi.

İstanbul’un gelişmiş şehirlerle yarıştığını ve dünyaya örnek olacak projeleri gerçekleştirdiğini söyleyen İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “Çevre dostu elektrikli araçların kullanımını artıracak şarj istasyonlarına otoparklarımızda yer veriyoruz. Otoparklarımızda projeyi yaygınlaştırarak sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Aynı anda iki araç şarj edebilecek
Her bir park alanında kurulan bazı istasyonlarda iki araç şarj edebiliyor. Şarj istasyonları kullanana sürücüler şarj ücretlerini Kredi kartı, İstanbulkart gibi ön ödemeli kartlar ile yapabilecekler. Projenin diğer açık ve katlı otoparklarda yaygınlaşması için fizibilite çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: İSPARK


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