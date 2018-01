Isparta kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi etkili oldu.

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden kar yağışı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Yenişarbademli Aksu ilçeleri karayolunda buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yetkililer, bu yolu kullanacak olanların tedbirsiz yola çıkmamaları zincir çekme halatı, takoz bulundurmaları konusunda uyardı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu da, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde tedbir amaçlı ekip bulundurduklarını belirtirken, her an ulaşımda aksama olması durumunda müdahale edebileceklerini ancak şu an için kapalı yol bulunmadığını söyledi. Şarkikaraağaç-Yenişarbademli karayolunda da buzlanma meydana geldiği belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.

Soğuk hava merkezde etkisini gösterdi

Öte yandan, Isparta kent merkezinde ise soğuk hava ve tipi etkisini gösterdi.

Özellikle, il merkezinin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde tipi nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, belediye ekipleri çalışma başlattı.