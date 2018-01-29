Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Isparta Madenli Köyü'ndeki yangında evlerinde mahsur kalan yaşlı çift yanarak can verdi

Isparta Madenli Köyü'ndeki yangında evlerinde mahsur kalan yaşlı çift yanarak can verdi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde bağlı Madenli Köyü’nde bir evde çıkarak çevredeki evlere yayılan yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Isparta Madenli Köyündeki yangında evlerinde mahsur kalan yaşlı çift yanarak can verdi

29 Ocak 2018 02:22
Isparta Madenli Köyü'nde bir evde yangın: İçeride mahsur kalanlar var - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 01.00 sıralarında Madenli’de bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Köydekilerin uykuda olduğu dakikalarda çıkan yangın, bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı.
Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi.

Olay yerine ayrıca 112 Acil Servis ve Jandarma Ekipleri de gönderildiği belirtildi.
Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında, içeride mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin’in (84) yanarak can verdiği öğrenildi.

Diğer yandan, dumandan etkilenen kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, henüz yaşlı çiftin cesedine ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi. 

Feti Kılıç

Etiketler: ısparta, Madenli Köyü, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç