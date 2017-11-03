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Isparta şehidi gözyaşları arasında karşılandı

Ispartalı Şehit Sercan Kara’nın naaşı bugün Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo tipi uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşını teslim almak üzere ailesi, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş gelirken, düzenlenen tören geçişi sırasında bir kadın yakını fenalık geçirdi, babasının sözleri ise yürekleri dağladı.Anne Dilek Kara’ya, bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Isparta şehidi gözyaşları arasında karşılandı

03 Kasım 2017 07:23
Isparta şehidi gözyaşları arasında karşılandı - Tıkla İzle

Hakkari Şemdinli’de PKK’lı teröristlerle girdiği çatışma sonucunda şehit düşen Ispartalı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara’nın naaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo tipi uçak ile saat 01.00 sıralarından Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi.

Şehidin naaşını teslim almak için ailesi başta olmak üzere, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Kazım Şenyurt askeri erkan ve çok sayıda vatandaş havalimanına geldi.

Şehidin naaşının bulunduğu Türk Bayrağına sarılı tabutun tören geçişini sırasında, baba Menderes Kara ‘Nasıl kıydılar sana’ diyerek feryat ederken, bir yakını ise fenalaştı. Fenalaşan kişiye, bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin naaşının cenaze aracına sevki sırasında Vali Şehmus Günaydın baba Menderes Kara’nın koluna girerek onu teskin etmeye çalıştı.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olmayan baba Menderes Kara, “Aslan babam benim. Ak oğlum benim. Nasıl kıydılar çocuğum sana? Allah belanızı versin. 20 gün oldu yavrumu daha göndereli, 20 gün. Aslan parçası. Mekanın cennet olsun babam. Allah mekanını cennet etsin. Vatan savunması yaptın sen. Gurur duyuyorum oğlum seninle, gurur. Ciğerlerimi söktün babam. Allah belanızı versin” diye haykırdı.
Şehidin cenazesi daha sonra, Isparta Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Gelendost Devlet Hastanesi Morgu’na götürülmek üzere yola çıktı.

Şehit cenazesinin konvoyuna protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Şehidin cenazesi konvoyla toprağa verileceği Gelendost ilçesine götürüldü. Cenaze yarın Cuma namazının ardından ilçede bulunan yenice köyü mezarlığında toprağa verilecek

Etiketler: ısparta, şehit

 

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