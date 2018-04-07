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Isparta tabakhanede yangın

Isparta’da bir tabakhanedeki deri atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Isparta tabakhanede yangın

07 Nisan 2018 23:52

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Vatan Mahallesi’nde bulunan tabakhane içerisindeki bir deri atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde bulunan kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcımlar çevredeki ahşap paletlere sıçrayarak yangın çıkmasına neden oldu. İşyerinde çalışan işçilerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, bölgeye gelen itfaiye gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra söz konusu yerden ayrıldı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap paletlerin yanması nedeniyle küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.  

Feti Kılıç
 

 

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