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Isparta'da 14 iş adamı gözaltına alındı

Isparta'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 25 iş adamından 14'ü gözaltına alındı.

Ispartada 14 iş adamı gözaltına alındı

13 Ekim 2016 12:30

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle iş adamlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından 25 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Isparta'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 iş adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Ferhat Kaya
 

Etiketler: gözaltı, iş adamı


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