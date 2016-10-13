Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle iş adamlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından 25 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Isparta'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 iş adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ferhat Kaya

