Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Isparta Orduevi’nde düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu’nda Vali Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ev sahibi sıfatıyla konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona gaziler başta olmak üzere, daire müdürleri, emniyet mensubu ve askerler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Konuklara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunulan resepsiyonda, Vali Günaydın ile Tuğgeneral Budakçı katılımcıları ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

"Biz, Türk milleti olarak böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece önümüzdeki bütün güçlükleri yeneceğiz”

Düzenlenen resepsiyonda Türk Milleti için Ağustos ayının önemli ve şanlı zaferlerle dolu bir ay olduğuna vurgu yapan Vali Günaydın, “Şanlı tarihimizde Ağustos ayının çok önemli bir yeri vardır. Çünkü, milletimiz için Ağustos ayı zafer ayıdır. Gerek 26 Ağustos, gerekse 30 Ağustos gibi zaferlerimizin yıldönümünde hep beraber çok güzel kutlamalar yaptık. Sabah Isparta’da tüm vatandaşlarımızın kalabalık katılımı, kamu görevlilerimiz ve askerlerimizle çok güzel bir kutlama yapıldı. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladık. Şehitlerimizi ziyaret ettik, onlar için dua ettik. Şu anda da görüldüğü üzere sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz, kamu çalışanlarımız ve askerlerimiz hep bir aradayız. Biz, Türk Milleti olarak böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece önümüzdeki bütün güçlükleri yeneceğiz. İçinde bulunduğumuz süreç, birbirimizi daha fazla sevmemizi ve birbirimize daha fazla kenetlenmemizi gerektiren bir süreç. Bu, Isparta’da çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. Ben resepsiyonumuza katılan herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere cennet kılan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.

Feti Kılıç

