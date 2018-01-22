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Isparta’da 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Isparta’da 4 farklı ilde çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı.

Ispartada 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

22 Ocak 2018 13:57

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu Ekipleri 4 farklı ilde çeşitli suçlardan aranan N.G.'yi Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, N.G.'yi İğdelik Mevkisinde yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında, “Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dolandırıcılık, Konya 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nce bilişim, İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nce başkasına ait banka kartını kullanmak ile İstanbul İcra Ceza Mahkemesi tarafından ise alacaklıyı zarara uğratmak” olmak üzere, 4 ayrı suçtan arandığı ve emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Feti Kılıç
 

Etiketler: ısparta

 

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