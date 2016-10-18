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Isparta'da 7 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Isparta'da FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 7 iş adamı tutuklandı.

Ispartada 7 iş adamı FETÖden tutuklandı

18 Ekim 2016 09:13

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz perşembe gününden itibaren yürütülen operasyonda aralarında bir AVM'nin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 37 iş adamı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli savcılığa sevk edildi. İş adamlarından A.S savcılıkça serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlandığı iddiasıyla 7 iş adamı hakkında tutuklama kararı verirken, iş adamı S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 28 iş adamının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4 sağlık personeli gözaltında
Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından 2 doktor ve 2 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Ferhat Kaya 

Etiketler: 7 iş adamı FETÖ, ısparta


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