Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz perşembe gününden itibaren yürütülen operasyonda aralarında bir AVM'nin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 37 iş adamı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli savcılığa sevk edildi. İş adamlarından A.S savcılıkça serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlandığı iddiasıyla 7 iş adamı hakkında tutuklama kararı verirken, iş adamı S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 28 iş adamının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4 sağlık personeli gözaltında

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından 2 doktor ve 2 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Ferhat Kaya