Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 iş adamından 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i örgüte finansal destek sağlama suçlamasıyla tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 9 iş adamından 7'si tutuklanmış 2'si serbest bırakılmıştı. Diğer 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ferhat Kaya