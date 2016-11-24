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Isparta'da 909 memur meslekten atıldı

Isparta Valiliği OHAL bürondan verilen bilgiye göre 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 637 kamu çalışanı açığa alınırken, 909'u meslekten ihraç edildi.


24 Kasım 2016 11:45

Meslekten en çok ihraç 397 kişiyle Milli Eğitim Müdürlüğün'de olurken, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 146 kişi ihraç edildi. Emniyetten ihraç edilenlerin sayısı ise 110 oldu.  Açığa alınan personel sayısında başı SDÜ çekerken, üniversitede 322 çalışan görevinden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanların 72'si İl Emniyet Müdürlüğü, 47'si İl Müftülüğü, 35'i Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı olduğu bildirildi. Isparta'da ayrıca 27 askeri personel görevden uzaklaştırılırken, 10 askeri personel meslekten ihraç edildi. 

Ferhat Kaya

Etiketler: fetö operasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi


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